Kommentar: Derfor skal du lease din nye elbil

Elmotoren er simpel og billig

El-motoren er i sig selv er heller ikke nogen nyskabning, men den er simpel og kan anvendes i utallige sammenhænge. Det interessante er batteriernes rækkevidde og opladning. Disse to parametre er under fuld udvikling.

De store tyske koncerner har allerede investeret mange milliarder i udvikling af elbiler og batterier. Vi kommer derfor til at se mange stadier af batteriudvikling, samt lynopladning af batterierne på smartere og smartere måder.

Hvem gider snart at vente i 30 – 60 min på at få 80 pct. opladning på sin el-bil? Om få år vil det være muligt at kunne lade langt hurtigere end vi kan i dag. Og anderledes også. Mercedes og Audi tester lige nu trådløs opladning (induktion). Man skal ikke engang sætte et kabel til bilen!

Elbiler er kommet for at overtage markedet. Det gør de hånd i hånd med politisk grøn omstilling over stort set hele Europa.

Så hvordan skal du så anskaffe din elbil? Du skal lease den – for når du vil af med den igen efter et par år, er den sandsynligvis stærkt forældet.

