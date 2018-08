Kom rullende i en Limo-jet til din næste gallafest

Det har hele tiden været vigtigt for folkene bag at beholde fly-udtrykket så intakt som muligt. Men indvendigt er de gået efter den klassiske limo-stil med lang sæderække og festligt lys.

Det er kun plads til en chauffør ude i snuden. Her kan man sidde og overskue den store bil takket være flere skærme, der er koblet til kameraer rundt om bilen.

Motoren er en GM Vortec V8-motor. Den er på inden måde i stand til at få limo’en til at lette, men har rigeligt med kræfter til at sende den store limo ud over stepperne. Den har også en del at slæbe på, for den vejer næsten 5,5 ton, er 12,8 meter lang og med haleroret måler den 3,5 meter i højden. For at få proportionerne til at passe nogenlunde sammen, er bilen blevet udstyret med 28” store hjul.

Bilen havde premiere i sidste uge, og nu leder folkene bag efter sponsorer, så de kan tage bilen med til en række events. Historien melder ikke noget om, hvorvidt de har tænkt sig at køre rigtig limousinekørsel i bilen.