Kom og "Ræs med hjertet" på Padborg Park

Velgørenhed

Der er tale om et velgørenhedsarrangement til fordel for Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. I 2017 kørte et lignende arrangement 320.000 kroner ind til Fjordmark. Målet for i år er et lignende stort beløb, da Julemærkehjemmet Fjordmark kan bruge hver en krone. Julemærkehjemmene får nemlig ingen offentlige midler og er udover salget af julemærker anvist på donationer og sponsorater.

Alle donationer og penge, der bliver genereret eller kørt ind i forbindelse med denne eventdag går ubeskåret til Julemærkehjemmet Fjordmark. Alle omkostninger bliver afholdt af sponsorerne. Ud over den økonomiske støtte, giver „Ræs med hjertet“ børnene fra Julemærkehjemmet Fjordmark en oplevelse for livet, idet de alle får en køretur i en sportsvogn.

"Sidste års ”Ræs med Hjertet” gjorde et kæmpe indtryk på de børn der deltog. Selvom løbet kun er blevet afviklet én gang, er det allerede blevet en begivenhed, som børnene på Julemærkehjemmet Fjordmark taler om, og glæder sig helt vildt til. Ja, det er faktisk allerede blevet en tradition. Derfor er vi enormt glade for, at så mange ønsker at hjælpe til med alt fra lækkert mad til lynhurtige biler, siger Lasse Balsgaard, der er forstander for Fjordmark.

"Som ny forstander glæder jeg mig meget til at opleve ”suset”. Allerede nu har jeg ved flere lejligheder, fået lov til at se og mærke børnenes glæde, ved de arrangementer de har deltaget i. Alle sammen oplevelser, hvor jeg kan se at børnene vokser en centimeter eller to og får en større tro på, at de faktisk godt kan. ”Ræs med Hjertet” bliver ingen undtagelse – her får børnene i den grad mulighed for at udfordre sig selv med fart og spænding.“