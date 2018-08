Kæmpe bilshow i Odense: Røg, ræs og drømmebiler

I weekenden den 11.-12. august trækker der tunge skyer ind over Odense, når Auto Show Denmark inviterer til kæmpe bilshow i Odense Congress Center. Skyerne bliver skabt, når racerbiler og driftbiler fra hele Skandinavien laver køreshows i en stor arena foran messecenteret.

Her vil publikum kunne opleve alt fra danske rallybiler til norske pro-driftere med over 1.300 hk i et inferno af røg og øredøvende motorlyd. Altså den perfekte opskrift på en rigtig sjov weekend. Men ørepropper er en god ting at medbringe, især fordi at Danmarks hurtigste mand, Stig Neergaard, medbringer sin top fuel dragster med 10.000 hestekræfter, og den startes op til showet!

Også indendørs i det store messecenter er der proppet med bil-lækkerier, når Auto Show Denmark slår dørene op for andet år i træk. Her vil der være et stort udvalg af klassiske biler, ombyggede biler, dragracere, spændende dele til biler, gode tilbud og meget mere.