Hvordan er det at køre til Le Mans i en Lamborghini? Mathias gir' dig svaret her

Tanken om at få overdraget nøglerne til en vaskeægte superbil uden bindinger af nogen art, er en drøm for de fleste af os dødelige bilentusiaster. Vi er mange, som drømmer om italienske superbiler, men hvor virkeligheden i stedet står på en VW Polo i carporten. At tilbringe timevis bag rattet af en centermotorsportsvogn, er noget, som kun få personer verden over får muligheden for at opleve.

Drømmen har altid ligget i mit baghoved, men lige pludselig blev den til virkelighed. En af mine gode venner, som har formået at få flere penge til at rulle ind på kontoen end jeg selv, giver mig en dag et sæt nøgler i hånden. På nøglen er præget en lille tyr, og når du klikker på knappen, blinker lysene på en orange Lamborghini Murciélago.

Han mener tydeligvis, at jeg skal have lov til at prøve dyret, men det er ikke bare en tur rundt om blokken. I stedet beder han mig om at følge efter ham fra København til Le Mans. En tur på over 1.500 km. Pludselig er jeg midt i min drøm – og der går ikke lang tid, før jeg finder ud af, at drømme mange gange overgår virkeligheden.