Her går det helt galt for en Corvette Z06

Det nådesløse bæst, der rumler faretruende i tomgang, er dog slet ikke ude på at slå dig ihjel, for selv i regnvejr formår den at styre sit temperament og kun sende akkurat den mængde muskler i asfalten, som bagdækkene kan håndtere.

Ved hjælp af elektronikken og et elektro-mekanisk spærredifferentiale, gelejdes snuden dybt ind i svingene med et præcist og hurtigt styretøj. Dernæst lægges kræfterne smidigt ned i asfalten, når du åbner op for gasspjældet, og pludselig trækker den som en dragracer på nitromethan. Z06 er 2,9 sekund hurtigere end den Corvette C7 med 466 hk, som vi testede sidste år heroppe.

Det må være yderst udfordrende at beholde kørekortet i denne bil ved landevejskørsel, for først ved 160 km/t føles det som om, at den er ved at varme op. Til den pris kommer Corvette til at sælge rub og stub af Z06. Fantastisk bil!