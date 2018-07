Her er en Aston Martin Cygnet vi meget gerne vil eje!

Aston Martin Cygnet er reelt en redesignet Toyota iQ tilsat læder, lak og luksus. Tanken var, at den i første omgang udelukkende skulle tilbydes Aston Martin-ejere. Den blev sjovt nok aldrig en succes herhjemme – takket være et prisskilt på 650.000 kr, hvilket jo gjorde den til den billigste Aston Martin.

Til sammenligning kostede en Toyota IQ dengang 240.000 kr.



Læs nyhedsartikel fra 2011: Aston Martin Cygnet koster 650.000 kr.

Men Aston Martin har hele tiden godt været klar over, at Cygnet ikke ville blive en storsellert. Den har dog spillet en anden og ikke uvæsentlig rolle i Aston Martin’s strategi.

EU fastlagde nemlig regler for, hvor meget CO2 en bilproducents bilprogram gennemsnitligt måtte udlede. Her lå Aston Martin-programmet i den tunge ende. Cygnet var med til at give en bedre balance i det regne stykke.

Men nu lader det til, at Aston Martin blæser på fornuften. De har i hvert fald givet deres specialafdeling Q frie hænder – og det er der kommet et lille mesterværk ud af.