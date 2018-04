Hårdkogt Ferrari 488 med hyperbilskræfter

Selvom Pogea Racing har klemt 100 hk mere ud af sin version, har det ikke haft den store betydning for 0-100 km/t-tiden. Ferrari 488 Pista gør det på 2,9 mens Pogea-racing klarer det på 2,8 sek. At det ikke kan gøre hurtigeres, skyldes ganske enkelt, at det er umuligt at føre kræfterne ned i asfalten alene via baghjulene.