"Formel 1-racer" til gadebrug med Ferrari-V12'er

Vægt/effekt-forhold i 1:1

For ham var valget af motor ikke særlig svært – det skulle selvfølgelig være en V12’er fra Ferrari. Valget faldt på en 6,3-liters V12-motor fra en Ferrari F12 Berlinetta, som var blevet skadet.

Den er koblet sammen med en 6-trins sekventiel gearkasse fra Albins, som normalt laver gearkasser til racerbiler. I ægte racerstil har gearkassen ligeskårne tandhjul, som sikrer, at så få kræfter som muligt går tabt i gearkassen. Den har selvfølgelig skiftepaler bag rattet, men det første gang, at vi har hørt om, at de er blevet beklædt med slangeskind, men det er altså tilfældet her.

Motoren yder 740 hk og bilen vejer omkring 700 kg uden fører, hvilket giver den et vægt/effekt-forhold, som er tæt på 1:1. En ting som kun få biler kan prale af. Fronten er ekstremt lav, derfor en den blevet udstyret med et løftesystem, der hæver fronten med 10 cm på et splitsekund.

Hele karrossen er i aluminium, som bliver poleret blankt i stedet for at blive lakeret. Grundet fodgængersikkerhed, har de været nødsaget til at sætte skærme rundt om hjulene, hvilket en normal Formel 1-racer ikke har.