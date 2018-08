Ford Explorer i Jurassic Park-look sat til salg

Begge er fra 1993

Både Jurassic Park-filmen og den matchende Ford Explorer i annoncen er fra 1993, og vi må lige understrege, at der er tale om bilen i komplet stand og ikke et eksemplar som bilen i videoklippet, der får en overhaling af den vrede dinosaur. Eksemplaret fra annoncen er med firehjulstræk – jeps, de fandtes også med baghjulstræk.Motoren i den firkantede Ford har ophav her i Europa. Motoren er en 4-liters stødstangs-V6 bygget på Ford's fabrik i den tyske by, Köln. Motoren i Ford Explorer blev godt nok bygget i Tyskland, men den blev udelukkende brugt i biler, der kørte uden for Europa – hovedsageligt i USA. Versionen i Ford Explorer yder 160 hk.V6-motoren fra Köln kan spore sit ophav helt tilbage til starten af 1960'erne, hvor den med forskellige størrelse af slagvolumen, med 1,8 liter som det mindste, lå i et hav af europæiske Ford'er. Senere blev karburatorer erstattet af direkte indsprøjtning, boring og slaglængde voksede, mens kontakttænding med platiner udgik til fordel for elektronisk tænding, inden motoren i 2011 gik på pension med Ford Ranger som sidste holdeplads.