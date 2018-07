Ford Escort RS Cosworth brændt til ukendelighed i Ken Block-ulykke

Verden er blevet én Ford Escort RS Cosworth-rallybil fattigere, efter rally- og stuntkører Ken Block og hans co-driver, Alex Gelsomino, forulykkede i forbindelse med NEFR-rallyet (New England Forest Rally).



Ken Block udtalte efter ulykken, hvor ingen af de to i bilen kom til skade, at bilen havde en fejl eller skade i gearkassen, der gjorde, at den skiftede senere ned i gear, end han havde regnet med, hvilket ændrede bilens linje i et sving – resultatet var, at Ford'en rammer en sten.

Her på redaktionen har vi ingen mulighed for at vurdere sandfærdigheden i den udlægning...vi begræder bare den udbrændte For Escort RS Cosworth.