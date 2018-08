Ferrari spinder guld på sine modeller

Det kommer ikke bag på nogen, at der er gang i bilsalget i hele verden, men en ny rapport afslører, at der er stor forskel på, hvad de enkelte bilproducenter tjener. Noget tyder på, at det bedre kan betale sig at være sportsvognsproducent fremfor at producerer biler til familiendanmark.

Den tyske økonomiprofessor Ferdinand Dudenhoffer, har set nærmere på de enkelte bilproducenters regnskab, og analyseret hvad de tjener på hver enkelt bil, og her stikker én producent markant ud.

Ferrari ligger i front, med en imponerende gennemsnitlig profit på 515.000 kr. for hver ny solgt Ferrari.

Ferrari har et ultra stærkt brand, hvilket gør, at de kan forlange en høj pris for deres produkt, samtidig med, at de kan holde produktionsomkostningerne nede.

Medvirkende til den højde gennemsnitsprofit per bil er givet vis en stribe hundedyre specialmodeller, som bliver revet ned at hylderne, så snart de bliver sat til salg.