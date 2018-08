Få fingrene i en af Ferrari's modelbiler når du tanker

Dette efterår genopliver landets Shell stationer en populær tradition med salg af modelbiler. Fra slutningen af august udløser hvert køb af Shell V-Power brændstof nemlig muligheden for at anskaffe en af i alt syv historiske Ferrari-modeller, der hver repræsenterer et årti i superbilens historie.

Det starter fra og med i dag og aktiviteten laves i samarbejde med Ferrari. Det er dog vigtigt at understrege, at det skal være på en af landets 160 bemandede Shell og Shell/7-Eleven stationer. Kampagnen løber i godt to måneder en serie på syv speciallavede Ferrari-modeller.

"De syv Ferrari-modeller udgør en særlig samling af speciallavede biler, som hver fortæller om et årti i Ferrari's 70-årige historie med produktion af gadebiler. Bilerne kan kun købes i en begrænset perioden og i et begrænset antal. Så der er tale om potentielle samlerobjekter i form af bl.a. 250 Testa Rossa fra 40-50'erne, 365 GTB4 Daytona fra 60'erne og Ferrari 288 GTO fra 70-80'erne", siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi, som driver netværket af Shell tankstationer i Danmark.