Få fingrende i gigantisk motorbogssamling udenfor Aarhus

Har du motorolie i blodet, og får du et kick af hestekræfter? Føler du dig høj ved synet af skinnende lak i stærke farver? Så har du nu chancen for at blive ejer af én af verdens største samlinger af motorlitteratur.

”Den unikke og omfattende samling, der repræsenterer mere end 100 års motorhistorie, rummer over 130.000 bind af alle former for motorlitteratur lige fra instruktionsbøger og værkstedsmanualer til reservedelskataloger. Kort sagt litteratur til alt med en motor, det være sig biler, både, knallerter, scootere, traktorer, lastbiler, stationære motorer etc.”

udtaler Lærke Bøgh, leder af bogafdelingen hos Bruun Rasmussen.

Historisk boghandel med international kundekreds

Køsters Motorboghandel, der i dag har kunder over hele verden, blev grundlagt i 1962 af den danske boghandler og bilentusiast Jens Olesen. Samlingen anses i dag som én af verdens fem største og ejes i dag af Tom Frandsen, der af helbredsmæssige årsager har valgt at sælge sit hjertebarn. Butikken, hvis lejemål kan overtages, består af forbutik og lagerhal, hvor hovedparten af bøgerne befinder sig på reoler opdelt i kategorier.