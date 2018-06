Dansk kærestepar bag ny satsning på Nürburgring

“Vi har valgt at placere os ganske lavt i prisniveauet kontra bilernes effekt, da vi er nye på markedet hernede. Vores priser starter fra 180 euro for to omgange i en standard Ibiza Cupra. Alle vores priser er eksklusiv billet til banen og benzin. Det er samme pris som de populære Suzuki Swift Sport med knap så mange HK.” fortæller Frank Thind fra EVN Ring Rentals.

Bilerne er selvfølgelig forsikret, da det er et krav i Tyskland. Men prisen er en del højere, end hvis du bare lejede en Seat Ibiza hos et almindeligt udlejningsselskab, da Nürburgring vurderes som et højrisikoområde. Derfor er det også kun muligt for EVN Ring rental at få ansvarsforsikring på bilerne, hvilket gør, at de bliver nødt til at have en høj selvrisiko på 10.000 euro, men man skal selvfølgelig kun betale, hvad den reelle omkostning er, hvis uheldet er ude. Denne pris gælder for stort set alle udlejningsselskaber ved Nürburgring.

EVN Ring Rentals har åbent alle ugens dage, og deres biler lejes både ud til "touristenfahrten og trackdays. Du finder EVN ved Ringhaus, som er et legendarisk hotel lige ved Nürburgring Nordschleife.

Du kan finde meget mere information om det nye danske udlejningsselskab lige her.