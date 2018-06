'Broen-Porsche' sat til salg: Nu kan den blive din!

Farven hedder Jäger Grün og klæder den gamle 911'er særdeles godt. Selvom man ikke har været kæmpe fan af 'Broen', kan de fleste Porsche-fans sikkert huske denne flotte Porsche 911 S fra 1977. Generelt set, er det ikke den mest eftertragtede 911'er fra den tid men farven og ikke mindst det faktum, at den er blevet kørt at drabsefterforskeren Saga Norén gør, at prisen nok skal komme derop ad.

Den kommer under hammeren den 13. juli, på Bonhams auktion, ved det årlige Goodwood Festival of Speed.

Bilen er blevet importeret til Sverige fra San Francisco tilbage i 2009. I 2012 køber Filmlance International bilen, som er det produktionsselskab, der står bag 'Broen'.

Bilen er udstyret med en 2,7-liters boxermotor med seks cylindre.