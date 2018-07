BMW Z3 Coupé: Klovneskoen er punkteret

En ekstra indsats betaler sig

Jeg ringer lidt rundt til forskellige dækcentre, for at høre om de tilfældigvis skulle have ét på lager, men meldingen var den samme alle steder.

Jeg ved ikke om det var varmen eller hvad, men lysten til lige at tjekke en ekstra gang kunne i hvert fald findes på et meget lille sted. Det var dog kun indtil jeg fik fat i Thomas Hauerberg, der ejer TBH Auto hos First Stop dækcenteret i Brøndby.

Han havde heller ikke mit dæk på lager, men lovede lige at tjekke op på tingene.

Formiddagen efter fik jeg et opkald fra Thomas, der kunne fortælle, at han ville have et nyt dæk klar til mig allerede dagen efter. Fedt tænkte jeg, men jeg skulle også lige være sikker på, at det var den rigtige størrelse - 245/40 R17. Thomas forsikrede mig om, at det var det.

Af med reservedækket

Og ganske rigtig - da jeg kom ud på værkstedet lå dækket allerede klar og på omkring en halv time, kunne jeg pille det lille sølle reservedæk på 125/90 R15 af og montere et nyt dæk.

Det betød at jeg kun skulle skifte ét dæk - da resten af dækkene kun har kørt 4.000 km. Det sparer selvsagt nogle penge, men jeg er også super glad for de Bridgestone Potenza S001, der sidder på bilen nu. Det er et godt kompromis mellem sport og komfort. Nu er bilen klar til at køre de knap 1.800 km sydpå…

Vi ses om to uger!