Audi RS6-E er et hybrid-monster!

ABT starter med det de er bedst til, nemlig at få det maksimale ud af den 4-liters V8’er. Effekten hæves til 730 hk, hvilket i sig selv gør det til en ekstremt hurtig familiebil. Derefter monterer de en 288 hestes elmotor på gearkassen.

Elmotoren er klar over 100 km/t

0-100 km/t er overstået på 3,3 sek hvilket ikke er meget hurtigere end en standard RS6, der gør det på 3,7 sek. Men det skyldes, at elmotoren først kan træde til, når bilen kører over 100 km/t.

Systemet betjenes via en ”magisk knap” på rattet. Et hurtigt tryk på knappen slipper alle kræfterne løs. Systemet kan bedst betegnes som en moderne form for NOS-system, der kortvarigt leverer ekstra mange kræfter.

I videoen kan du se, hvor vanvittig hurtig bilen er over 100 km/t med alle kræfterne til stede: