3 grunde til at din hund elsker at køre bil

Biler = spænding!

En sidste sandsynlig årsag til, at hunde elsker biler, har de til fælles med mennesker.Dr. Brian Hare fra Duke University er evolutionær antropolog og grundlæggeren af "Duke Canine Cognition Center". Han peger på, at en hund hurtigt vil regne ud, at en tur med bilen betyder, at der kommer til at ske noget spændende.Mange tusindes års symbiotiske samliv med mennesker har desuden fået hunde til at foretrække mennesker frem for andre hunde."Hvis du giver hunden valget mellem at være sammen med et menneske eller med andre hunde, så vil hunde foretrække mennesker", hævder Brian Hare i et interview med Mother Nature Network Og hvis en hund vil være sammen med mennesker, er der næppe noget sted, den kan komme tættere på dem på end i bilen samtidig med, at den også både får en tur i dufthimmelen og en simuleret jagttur.