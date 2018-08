25-årig gut fanget i Dubai efter kæmpe fartbøde

Der er forskellige meldinger om, hvordan udlejningsselskabet har fået fingrene i hans pas. Nogle rygter siger, at han lagde det som pant, da han lånte bilen. Andre, at folkene fra udlejningsselskabet efterfølgende opsøgte ham på hans hotel, for at få udleveret han pas – indtil han betaler bøderne.

Faktum er, at de har hans pas og nægter at udlevere det, før han har betalt sine bøder. Desværre for den unge mand er han ifølge The Sun arbejdsløs og ikke i stand til at betale – overhovedet.

Familien: Han kendte ikke fartgrænserne

Familien udtaler til The Sun, at de ikke mener, at deres søn skal betale de høje bøder, da han ikke ejer bilen og ikke var bekendt med hastighedsgrænserne i Dubai.

Det mener ejeren af udlejningsselskabet, Mohammed Ebrahim, er noget sludder. Han vil bare gerne have problemet løst, og som han siger:

”Hvis Farah stikker af til England, så hænger bøden på mig” hvilket han selvsagt ikke synes er rimeligt. Nyeste melding i sagen er, Farah’s bror er rejst til Dubai for at få løst sagen.