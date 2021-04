4 nye teknologier, der kan sikre fremtidens motorsport

Karbonneutrale forbrændinger

Det er misledende, at kalde en forbrænding for klimavenlig, men nogle alternative benzintyper, der i øjeblikket udvikles, kan forskyde mængden af forurening fra konventionelle fossilmotorer i en sådan grad, at forureningen kun er symbolsk.

Der findes forskellige måder at gøre det på: Vi har løbende fulgt med i Porsche og Audi's udvikling af såkaldte e-fuels, der senest er mundet ud i projekt Haru Oni.

Her udvindes CO2 fra luften, der siden kombineres med hydrogen, og skaber et brændstof, der i teorien har et CO2-regnskab tæt på nul. Der leveres vindenergi til fremstillingen, således at denne del heller ikke forurener.