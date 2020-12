Fremtiden er nu! Michelin lægger en chip i dine dæk

Snakker med bilen

Den information, dækket leverer til bilen, kan så bruges af bilens automatiske sikkerhedssystemer, såsom ABS, stabilitetskontrol, osv.

Tanken er, at ved at disse systemer kender til dækkes stand, kan de bedre optimere udførslen af katastrofemanøvrer til dækkets stand. Det skal altså give bedre sikkerhed i det lange løb. Michelin er selv så glad for idéen, at de kalder systemet 'the missing link', der mangler inden selvkørende biler.

Konkret betyder det, at når systemerne griber ind ved nødopbremsninger eller risiko for udskridning, så sker det ud fra dækkenes maksimale egenskaber her og nu. På samme måde vil den fintuning af sikkerheds- og assistentsystemer, der kan ske med RFID-teknologi i dækkene, være et vigtigt element på vejen til selvkørende biler.