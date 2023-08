Tæt på miljøkatastrofe i Vadehavet: Skib med 4.000 biler brændte i en uge

Brandårsag undersøges

Det er vigtigt at understrege, at de hollandske myndigheder stadig er i gang med at undersøge vraget og ikke er kommet med en konklusion på, hvordan branden er startet.

Alligevel er der spekulationer, om at branden antændte på grund af elbilerne ombord. Denne teori bygger på en optaget samtale mellem redningsarbejdere og kaptajnen på skibet.

Optagelserne delte den hollandske tv-station RTL, og der nævner redningsarbejderen muligheden for, at branden begyndte i et elbilsbatteri. Omend udtalelsen ikke er knyttet til nogle egentlige beviser.

Desuden var Fremantle Highway lastet med 1.800 ton yderst brandfarlig olie og dieselbrændstof.