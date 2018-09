Fra symaskine til avanceret bilmotor: Kom tæt på ”Det Grønne Monster”

Vinder af Fanøløbet to gange

”Det Grønne Monster” vandt det berømte Fanøløb hele to gange og den hurtigste tid blev sat i 1923, da Opels fabrikskører Carl Jørns ræsede frem og tilbage på sandet ved Fanø Vesterhavsbad med en gennemsnitsfart på 189,2 kilometer i timen. Egentlig havde bilen potentiale til at opnå en hastighed på hele 250 kilometer i timen, men helt derop nåede man altså aldrig.

Der var dog endnu en mulighed for at opnå tophastigheden, da ”Det Grønne Monster” gæstede Rømø Motorfestival i starten af september, hvor hele 20.000 motorentusiaster var samlet for at hylde de berømte Fanøløb. Lad os bare konstatere, at én af datidens hurtigste og mest berømte biler heller ikke opnåede en hastighed i nærheden af de 250 kilometer i timen denne gang. I stedet for at suse afsted på det hårde sandunderlag oplevede ”Det Grønne Monster” lidt udfordringer med at komme helt op i gear, men det behøver vi ikke at dvæle mere ved. Bilen er og bliver én af de helt store klassikere hjemme i Opels garage og måske den gæster Rømø Motorfestival igen en anden gang.