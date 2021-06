Endelig! NU ved vi, hvor det næste Forza Horizon foregår - se traileren her!

Ny kampagne i Forza Horizon 5

Hvis du var tilhænger af de opfindsomme Minigames i tidligere Forza Horizon-spil, så har du noget at glæde dig til i den kommende generation. Først og fremmest har holdet bag Forza sat et ekstra fokus på, at kampagnen skal være lettere at leve sig ind i: Hertil har de hyret rigtige skuespillere, der skal lægge stemme til genkendelige karakterer, der optræder igennem spillets kampagnemodus.

Derudover har Forza Horizon 5 bibeholdt fan-favoritter som Eliminator og noget, der minder om tidligere generations Forzathon Live. En helt ny funktion, som debuterer i Forza Horizon 5, er også muligheden for at lave dine egne minigames og racerløb.

Forza-spillene er delt i to: Horizon og Motorsport, som historisk har været Microsofts pendant til Sonys Gran Turismo, som også sidste år fik en ny generation. Er du mest til Forza eller Gran Turismo?

Hvis du vil nørde mere Forza Horizon 5, kan du se Gameplay-traileren nedenfor, hvor nogle af de nævnte systemer beskrives i detaljer.