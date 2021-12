Ny rapport: Sænk registreringsafgiften, og betal skat efter hvor meget og hvor du kører

Ideen om at indføre roadpricing er langt fra ny. Tilbage i 2013 indgik det i Trængselskommissionens arbejde, hvor FDM var en del af arbejdsgruppen.

”Et avanceret GPS-baseret kørselsafgiftssystem er desværre ikke en hyldevare. Derfor vil vi i Danmark med fordel kunne starte et forsøg for at opnå erfaringer. Det skal også med, at det vil være meget dyrt at drive og kontrollere systemet. De penge kunne bruges bedre på veje, cykelstier og kollektiv trafik. Endelig skal det også huskes, at meget af trængslen, der er i og omkring de større byer, er selvskabt af politikere, som i en årrække har lavet trafiksaneringer, der har til formål at skabe netop trængsel og gøre det mindre attraktivt at bruge bilen i byen,” siger Thomas Møller Thomsen fra FDM.

Nummerpladeaflæsning er en mulighed

Siden 2013 er der kommet systemer til aflæsning og registrering af nummerplader ved indfaldsveje til større byer. De bruges blandt andet til at håndhæve regler for mijøzoner, og vil også kunne bruges til at registrere kørsel i byer og i myldretiden, hvor problemerne med trængsel er størst.

En anden mulighed er at lade bilisterne angive deres årlige kørsel på selvangivelsen til Skat. Dette vil så kunne kontrolleres ved det lovpligtige bilsyn.

Læs mere:

Hovedbudskaber i Økonomi og Miljø 2021

Baggrundsnotat fra rapporten (åbner i nyt vindue som pdf)