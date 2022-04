Forskere vil løse elbilens største problem: Nye batterier på vej

Kobolt er en torn i øjet

“Nu hvor virksomhederne især begynder at gå op i at have en grøn profil, så er kobolt lidt en torn i øjet,” siger Dorthe Bomholdt Ravnsbæk, der er professor på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet og forsker i genopladelige batterier til Videnskab.dk.

Hun forsker i at udskifte kobolten i batterierne med andre råstoffer, f.eks. metallet natrium, som er meget let tilgængeligt. Udfordringen er, at batterier uden kobolt ikke kan have samme energitæthed og dermed ikke kan give samme rækkevidde som de batterier, vi har i dag.

Kobolt bruges desuden i elektronik som computere og smartphones samt i stålindustrien.

Både Tesla og danske Haldor-Topsøe arbejder med udviklingen af effektive batterier med lidt eller intet kobolt. Tesla installerer allerede såkaldte LFP-batterier i en del af deres biler.

"Det går stærkt lige nu med at få kommercialiseret nye batteriteknologier, for eksempel natrium-ion batterier, og der kommer vi i de næste år til at se et nyt marked, der blomstrer op," siger Dorthe Bomholdt Ravnsbæk til Videnskab.dk.