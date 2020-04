Forhandlere går nye veje: Prøvekør en bil fra din egen indkørsel

Ny- og brugtvognsforhandlerne forventer langt færre kunder i butikkerne i påskedagene end normalt, så hvordan kan omsætningen holdes i live? Det kan den blandt andet ved at komme til kunderne.

En af de største jyske forhandlere af nyere brugte biler er Lindholm Biler med afdelinger i Viborg, Aarhus og Fredericia og med mere end 3.000 solgte biler om året.

Her har man udviklet tre nye tiltag på kort tid: Man kan komme og se på en bil uden for normal åbningstid, man kan få besøg af en sælger og prøvekøre en bil hjemmefra, og man kan chatte med en medarbejder syv dage om ugen kl. 8-22.

For maksimalt at have ti kunder i butikken af gangen, er der indgået aftale med Kelds Pølser om at stille en pølsevogn op foran butikkerne, så eventuel ventetid kan bruges på noget fornuftigt.

Sælgeren kører ud til kunden med bilen

“Vi kunne nu godt have flere kunder herinde af gangen, for vi har 3300 kvadratmeter, men nu gør vi sådan her foreløbig,” fortæller indehaver Henrik Bollerslev, der åbner butikken på et hvilket som helst tidspunkt i døgnet for en kunde.

“Vores sælgere har været ude flere gange ved kunder, der måske er lidt nervøse for at komme herind på grund af coronakrisen. Så kører vi derud med sprit og handsker, og det er gået rigtigt fint med at lade kunderne prøvekøre en bil hjemmefra,” siger han.