Ford Mondeo hopper med på Hybrid-vognen

Mondeo Hybrid kan køre ren el

Når du sætter dig bag rattet af Mondeo Hybrid og trykker på startknappen, starter den nye oplevelse med det samme. Der er fuldstændig stille i kabine. Mondeo Hybrid starter med at køre på strøm, som er lagret i batteriet med en kapacitet på 1,4 kWh, der er bygget ind bag bagsædet.

Mondeo Hybrid er udstyret med to separate skærme, hvor du kan holde øje med hybridsystemet. På den venstre skærm kan man konstant følge batteriets ladestand, og om der opsamles eller bruges energi til at drive bilen. I en normal bil spildes omkring 95 procent af den energi, der opstår under nedbremsning, men i Mondeo Hybrid samles den op af hybridlinjen og lagres i et litium-ion-batteri.

Batteriet leverer strøm en elmotor, som arbejder sammen med en 2-liters benzinmotor. Benzinmotoren og elmotoren leverer i fællesskab en samlet systemydelse på 187 hk. Elmotoren hjælper ved igangsætning, og hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet, kan man køre flere kilometer på ren strøm. Benzinmotoren startes op, når der accelereres, og på motorvejen kan den hjælpe med op til maksimalt 135 km/t.

Mondeo Hybrid har det laveste forbrug af alle Mondeo-modeller. Gennemsnitsforbruget med de standardmonterede 16” alufælge, monteret med dæk med lav rullemodstand, er 22,7 km/l og den halvårlige grønne ejerafgift ender på beskedne 540 kr.