Ford Focus RS-ejer taget med 229 km/t i en 110-km/t-zone

Færdselsbetjentenes fartmåling af den ene bil viste, at den kørte 1.282 meter på 20,1 sekunder. Det svarer til en gennemsnitshastighed på 229,6 km/t, hvor man må køre 110 km/t. Føreren blev på stedet sigtet for at have kørt kap- og væddeløbskørsel mellem andre trafikanter med den hastighed.

Med rettens kendelse i hånden hentede politiet efterfølgende bilen hos ejeren. Den kostede omkring 500.000 kroner fra ny og er nu i politiets varetægt.

Risikerer også fængselsstraf

En fartoverskridelse over 100 procent koster førerretten, og nu er anklagemyndigheden ved at vurdere, om sagen er så alvorlig, at der bør lægges op til en frihedsstraf. Dertil kommer, at bilen kan blive konfiskeret og solgt af staten.

"Hen over sommeren har vi haft et løbende fokus på disse gaderæsarrangementer, som flytter rundt, og det fortsætter vi med," siger vicepolitiinspektør Søren Enemark.