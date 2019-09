Her er de dummeste undskyldninger for at køre for stærkt

I 62 pct. af dødsulykkerne, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t, viser tal fra Vejdirektoratet. Så selv en lille hastighedsoverskridelse er risikabel. Det er budskabet i den nye kampagne som 81 kommuner er gået med i sammen med Rådet for Sikker Trafik.

Derfor kører jeg for stærkt

For at blive klogere på, hvorfor folk kører lidt for stærkt, har Rådet for Sikker Trafik gennemført en undersøgelse i august blandt knap 1.000 bilister, som siger, at de kører lidt for hurtigt.

Og der er mange forklaringer på, hvorfor nogle bilister træder lidt for hårdt på speederen. De fleste siger, at de bare følger trafikken, og at vejen indbyder til at køre for hurtigt. Men ingen af forklaringerne er holdbare set i forhold til den risiko, der er ved at køre for stærkt: