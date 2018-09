Første tur: Jeep Cherokee er blevet gjort mere danskervenlig

Hvor er vi?

Den opdaterede Cherokee bliver præsenteret på den italienske ø Sicilien.





Hvad er nyt i Jeep Cherokee?

Det meste er som vi kender det i den midtvejsopdaterede Cherokee. Største nyhed for de danske købere er faktisk forlygterne, der er gjort mere medgørlige, mindre distinktive, for en bredere køberskare. De meget spidse forlygter fra forgængeren er gjort blødere, så de nu også passer bedre til resten af Jeep-familien. På bagsmækken er der også nye lygter, med LED, og nummerpladen er flyttet fra kofangeren til den let redesignede bagklap.

Cherokee kører videre med den 2,2-liters diesel med 195 hk, der nu kobles sammen med den 9-trins automatgearkasse. Der er også en 150 hk diesel, men den danske importør forventer ikke at tage den hjem. På benzinsiden levers der 270 hk fra den nye 2-liters benzinmotor – også med 9-trins automatgearkassen. Der er ingen moderne hybridteknologier på programmet.

Til gengæld er der ny teknologi i form af fodgængerregistrering, der er standard på danske modeller. Systemet registrerer fodgængere og stopper, hvis du skulle have overset dem.