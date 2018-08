Første test: Ny BMW M5 Competition rykker grænsen for familieracere

Hvor er vi?

BMW viste den nye M5 Competition frem for pressen i det østlige Spanien, hvor der var mulighed for testkørsel på både Ascari-racerbanen og de smukke landeveje, der omgiver byen Ronda.

Hvad er nyt i BMW M5 Competition?

Den største nyhed er måske i virkeligheden lanceringen af en ny kategori af M-biler. M5 Competition er, sammen med den nye M2 Competition, de første modeller i M-seriens Competition-kategori, der altså ikke længere er udstyrspakker, men derimod selvstændige modeller med unikke ”Competition”-skilte på bagsmækken.

Competition-modellerne ligger lige under de kompromisløse og nummererede CS-modeller i M-hierarkiet (som f.eks. den nye BMW M3 CS), men over de ”normale” M Performance og M High Performance biler fra mærket. Med ændringen vil BMW angiveligt gøre det lettere at finde rundt i modelprogrammet – vi er ikke sikre på, det er lykkedes…