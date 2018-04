Første test: Lamborghini stifter familie

Hvor er vi?

Lamborghini Urus blev præsenteret på Vallelunga-banen uden for Rom, hvor der til lejligheden også var lavet en high speed offroad-bane.

Hvad er nyt?

Urus er ikke bare en helt ny model for Lamborghini, det er en helt ny biltype kaldet SSUV for "Super Sport Utility Vehicle". Det holder fast i grundlæggende SUV-egenskaber, men forsøger at kombinere det med egenskaberne fra en superbil som Lamborghini Aventador.

Designmæssigt taler resultatet for sig selv. Den er vel knap smuk, men umiskendeligt en Lamborghini. Teknisk set bygger Urus på teknik kendt fra Audi SQ7 og Bentley Bentayga, og her er resultatet mindre indlysende.

