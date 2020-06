Første test: Californisk elmotorcykel er lige til at blive forelsket i

Hvad er det for en motorcykel?

Den amerikanske motorcykelfabrikant Zero har været på det danske marked via Jens Winther Motorcykler i Roskilde siden 2014. Den nye anden generation er næsten lige så hurtig som Harley-Davidson's første elmotorcykel, har et mere pågående design og kan lades lige så hurtigt, men prisen er 130.000 kr. lavere.

Så lever man med, at den ikke er helt så overbevisende i samlinger og materialer, og at den ikke har helt så avanceret teknisk opbygning. For ydelsen er voldsom, og på langturen er den 100 gange mere komfortabel end sin forgænger, der var hård som granit at køre på.

Zero har fartpilot, som betjenes med venstre tommelfinger og fungerer udmærket efter en kort tilvænning.

Kan den også styre?

Ligesom Harley overrasker Zero ved at angribe sving med ihærdighed, og der vil være traditionalister, som får overskægget galt i halsen, næste gang de bliver overhalet af en elmotorcykel til en trackday.

Zero har også forskellige køreprogrammer og et anvendeligt bagagerum i modsætning til Harley'en, som kun har et lille rum til opladeren under sadlen.

Der er desværre ikke plads til en styrthjelm i bagagerummet, men der kan tilkøbes sidetasker, mens der også er mulighed for fuldkåbe (10.000 kr.).