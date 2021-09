Første Tesla Model Y på gaden som taxa i dag

Er der fordele for chaufførens arbejdsforhold ved at køre elbil?

"Vores chauffører melder om, at man er mindre træt efter at have kørt i en elbil vs. en diesel- eller benzinbil. Det skyldes blandt andet, at der ikke er rystelser i bilen på samme måde som en bil med en almindelig motor. De fleste af vores chauffører føler generelt, at de har en bedre arbejdsdag i en elbil."

Er der fordele for kunderne?

"Med Model Y får kunderne stor og rummelig bil, og der er samtidigt et stort panorama-tag, som giver et flot udsyn og et behageligt lys. Tesla er generelt en virkelig lækker bil - både for chauffører og passagerer."

Stadig nyt for mange kunder

Hvad siger kunderne til at blive samlet op i en elbil?

"Vi har en stor, loyal kundegruppe, hvor dét at køre i en elbil er et vigtigt parameter. Og vi ser stadig, at kunder tager billeder af bilerne, selvom en eltaxi efterhånden er hverdag i København. Derudover er de selvfølgelig glade for at køre i en elbil for at skåne klimaet og det lokale miljø. Mange københavnere har stadig aldrig prøvet at køre i en elbil, og da der er en stor forskel ift. en diesel- eller benzinbil er mange også imponeret over komforten i en elbil."