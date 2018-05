Første indtryk: VW Touareg vil være en luksusbil

HVILKET EKSTRAUDSTYR

* Luftaffjedring

* Servolukning af døre

‘ Firehjulsstyring, hvor baghjulene drejer modsat forhjulene for at sænke venderadius og med forhjulene for at opnå højere stabilitet ved kurvekørsel.

* Aktive krængningsstabilisatorer for og bag for at modvirke krængning ved høje hastigheder og bidrage til større vejgreb under offroad-kørsel.

* Panaoramasoltag

* Elbetjent svingbar trækkrog

* Parkeringsassistent, der kan parkere bilen

* Trailerassistent, der hjælper med at bakke med et påhængskøretøj

* Hifi-anlæg fra danske Dynaudio, der er specialdesignet til Touareg og giver lige så god lyd på bagsædet som foran. Læs mere om det ekstremt avancerede danskudviklede hifi-anlæg.