Første indtryk: Her er Audi's nye elbil

I forhold til A8 er her umiddelbart få designmæssige ændringer. Instrumenthuset bag rattet når nu næsten helt op til ratkransen og "peger" mod føreren for at få denne del af instrumentbordet mere i fokus (og for at skabe en synlig forskel til A8).

Da her er et helt fladt gulv, er kabinen mere rummelig end i en A8, særlig på den midterste plads på bagsædet.

Også mellem forsæderne opstår her nye muligheder for kabinedesignerne. I e-tron prototypen har man lavet en let og åben opbevaringsboks, der ligner noget fra et dyrt møbelhus, men pladsen vil kunne bruges til alt muligt andet.