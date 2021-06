Hvorfor blev bilen taget?

Først og fremmest kan politiet beslaglægge bilen, så snart forseelsen er begået - uanset hvem der ejer bilen. Efter episoden har været en tur gennem retssystemet, er der så mulighed for, at bilen kan blive udleveret til den, der har udlånt bilen (eksempelvis leasingselskaber, i dette tilfælde kvinden). Bilen bliver dog kun tilbageleveret, hvis udlåneren kan forsvare, at de ikke havde mulighed for at vide, at brugeren ville køre vanvidskørsel. Der skal altså typisk en tidligere dom til, hvis bilen skal konfiskeres med henblik på videresalg.

TV2 har talt med anklageren, som siger følgende:

"Sådan som jeg ser det, er det i overensstemmelse med de regler, som Folketinget har vedtaget, og det er jo det, som retten skal tage stilling til, og som vi arbejder efter."