Første dom under ny lov: Porsche'n kan IKKE tilbageleveres

Beslaglæggelsen opretholdes

Dommeren besluttede i Retten i Lyngby den 4. maj 2021, at beslaglæggelsen af den Porsche, der sidste måned blev beslaglagt, opretholdes. Den kan altså endnu ikke leveres tilbage til det leasingselskab, der står for leasingaftalen af Porsche'n. Historien går på, at en mand lånte sin Porsche til sin kammerat for at hente pizza, hvorefter kammeraten jf. Politiets måling, bliver taget med 209 km/t på Helsingørmotorvejen.

Porsche'n var leaset i et leasingselskab og er omdrejningspunkt i den første sag under den nye lovgivning for vanvidskørsel, der trådte i kraft den 1. marts. Loven tillader blandt andet, at vanvidsbilister kan få beslaglagt og potentielt konfiskeret bilen, selv om de ikke selv ejer bilerne.