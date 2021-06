Første dom for vanvidskørsel: Skal i fængsel for at køre 100 km/t i byzone

Bilen leveres tilbage

Før de nylige lovændringer, var det tilfældet, at en bil udelukkende kunne inddrages, hvis den var ejet af vedkomne, der kørte ulovligt. Det betød i mange tilfælde, at ejere af leasede biler var fritaget for netop den straf. Med den nye lovændring af det ændret. Altså gælder den øjeblikkelige beslaglægning af bilen uafhængigt af bilens ejer, og status på denne kan også forfremmes til en konfiskering, hvis det vurderes, at ejer ikke havde mulighed for at vide, at bilen ville blive brugt til vanvidskørsel.

I tilfældet af manden fra Albertslund var konklusionen klar: Den Range Rover Sport, der blev kørt vanvidskørsel i, var leaset. Eftersom leasingaftalen er indgået før lovændringerne trådte i kraft, tilbageleveres bilen til leasingselskabet uden yderligere diskussion.