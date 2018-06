S60 vil kunne anskaffes via den nye Care by Volvo-tjeneste, hvor man betaler et fast månedligt beløb for rådighed over bilen, altså en form for privatleasing med alt inklusive. Den er inspireret af betalingsformen i de populære streamingtjenester, hvor man betaler ét fast beløb hver måned for fri rådighed over et produkt. De danske priser for tjenesten er endnu ikke oplyst.