Første billeder: Nu er Audi klar med deres elbil

Stor bil med masser af luksus

E-tron er dog større end Jaguar's elbil med en længde på 490 cm, en bredde på 194 cm og højde på 162 cm.

Lademulighederne skal være nemme med Audis egen ladeløsning, ”e-tron Charging Service”.

Audi opgiver e-tron’s rækkevidde til over 400 km ifølge WLTP-normen, hvilket antyder en reel rækkevidde på 300 km, måske mere takket være et avanceret energi-genindvindingssystem. I over 90 procent af alle opbremsninger bremses bilen alene via elmotorerne med op til 0,3 g, som derved opsamler bremseenergien som strøm til batterierne.

Audi e-tron drives af to elmotorer med en systemydelse på op til 408 hk og et drejningsmoment på 664 Nm. Kraftoverførselen administreres af en ny generation af quattro: Det elektriske firehjulstræk.