Vi spørger udvikler af fremtidens trafik: "Hvor har I egentlig tænkt jer de førerløse biler skal køre?"

I Vestsjælland skal du kun køre et par kilometer på landevej, før den første idiot overhaler med 110 km/t op ad bakke?

“Det er klart, at en førerløs bil også bliver nødt til at tage højde for forkerte beslutninger truffet af andre trafikanter, og hvordan den skal reagere.”

Kræver pålidelig kommunikation

Hvilke rolle har 5G-netværket?

"Det er essentielt. Hvis du ser på det antal data, der skal til i hver bil - ikke til at foretage beslutninger, men bare til at operere bilen mellem andre biler og køretøjer - så er der brug for meget høj grad af forbindelse i næsten realtime til andre biler og til skyen, hvor beslutninger foretages for bilen. Det vil være for meget at sende forespørgsler om alt til skyen og svar tilbage til bilen, så det er tosidet sværd. Bilen skal selv kunne foretage mange beslutninger."

"Men du skal også huske byen og omgivelserne uden om bilen, som også vil være connected: Veje, andre transportmidler som metro og letbaner, og kontakten til førerens og andres personlige devices. Det vil kræve en megahurtig forbindelse for eksempel mellem en bil og en fodgænger, der er ude af syne men på vej til at gå ind foran bilen. Her vil 5G levere den fornødne kontakt hurtigt og pålideligt."