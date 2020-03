Video: Fisker Ocean er nu endelig landet i Europa

Fisker planlagde at introducere deres elektriske SUV til Genève Motor Show i denne uge, men efter beslutningen om at aflyse biludstillingen, kommer det ikke til at ske. Fisker giver os dog nogle flere informationer om Ocean, og den første video af bilen i bevægelse.

I videoen lader Fisker Ocean til at være i selskab med en Alfa Romeo Giulia i Italien på Varano de’ Melegari banen i Parma. Sammen med videoen har Fisker offentligt nogle flere informationer om det de kalder “verdens mest bæredygetige bil”. Læs videre for at få flere detaljer om bilen, og se videoen nederst på siden.