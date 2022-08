Plugin-hybrider overtager hele top 10-listen for firmabiler - men elbilerne er på vej

Lange leveringstider

Han understreger dog, at opgørelsen er præget af, at der hos mange bilproducenter har været ekstraordinært lange leveringstider.

"Det ser ud til, at Mercedes kun i begrænset omfang har været ramt af blandt andet komponentmangel og krigen i Ukraine, og derfor har de været i stand til at holde leveringstiderne nede. Så når vi lige nu ser på en liste over indregistrerede firmabiler, så er den selvfølgelig også et billede af hvilke biler, der har kunnet leveres, og også derfor fylder Mercedes rigtig meget," lyder det fra Nordania.

Et par andre tyske modeller optager de resterende podiepladser; 3- og 5-serie fra BMW. Begge fås som plugin-hybrider, som giver mulighed for at nedbringe udledningen under kørsel. Også Skoda er et populært mærke hos de danske firmabilister, hvor både Octavia og Superb lokker med rummelighed og masser af udstyr til skarpe priser.

