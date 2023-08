Danmarks største leasingselskab: "Vi har aldrig set så stor dominans fra ét bilmærke"

Leasingchef har aldrig set noget lignende

I august 2022 skrev Bil Magasinet, at plugin-hybriderne har overtaget markedet for firmabiler, men at elbilerne står klar i kulissen.

For et år siden forudså Nordania Leasing en glidende overgang fra plugin-hybrider til elbiler. Hvad er der sket?

"For et år siden var markedet domineret af plugin-hybrider, men udviklingen i markedet har været heftig. Selv om vi havde stor tiltro til elbilerne, havde vi slet ikke forudset, de kunne overtage firmabil-klassen så stærkt, som tilfældet har været. Men vi glæder os meget over udviklingen og det ansvar, som vores kunder tager, når de vælger biler uden kørselsudledning," siger Jens Haarmark Nielsen, der er chef for Fleet Management hos Nordania Leasing.

Ifølge Nordania skal udviklingen i høj grad tilskrives Teslas overraskende store prisjusteringer i begyndelsen af året.

"Med et trylleslag blev Tesla Model Y tilgængelig for et langt større publikum, hvor den hidtil ikke havde været inden for rammerne hos den gængse firmabil-bruger. Den har været en rambuk i markedet, der har skabt positiv opmærksomhed, som elbilerne over en bred kam nu nyder godt af. Også fordi flere af de nærmeste konkurrenter har sænket priserne på deres modeller," lyder det.