Ekspert om kæmpe skattesmæk: "Der er desværre ikke meget at stille op"

Hvilken konsekvens har genberegningen for borgere, der har ventet lang tid på en ny firmabil?

“Det bestemmer brugtbilmarkedet, så det er umådeligt svært at spå om. Ifølge reglerne skal leasingselskaber opgøre en handelsværdi for det konkrete køretøj baseret på annoncemarkedet (for eksempel, hvad køretøjet kan købes for på dagen, hvor genberegning laves). Det vil som udgangspunkt være de priser, man eksempelvis kan finde på Bilbasen. Men da beskatningen af firmabiler skal tage udgangspunkt i bilens nyvognspris, skal der ske en tilbagediskontering af den fastsatte handelsværdi for at finde ud af, hvad bilens “markedsnypris” ville have været. Derfor ganger Motorregisteret den fastsatte handelsværdi med lovfastsatte procentsatser (oftest 106 pct.). Denne tilbagediskonterede handelspris hedder i lovgivningen “den tekniske nypris” og er den pris, der skal anvendes som beskatningsgrundlag fra genberegningsmåneden og frem.”

Hvordan harmonerer reglen om genberegning med lovgivers ønske om at beskatte borgere efter et retfærdighedsprincip?

“Jeg skal ikke bedømme om noget er retfærdigt eller ej, men det kan virke paradoksalt, at borgere skal beskattes af højere priser end det, de kan gå ud og købe en ny bil for. Så et loft eller en ændring ville måske give mere mening.”