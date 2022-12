Det vælter ind med absurde sager: "Det er komplet uforudsigeligt"

“Hele genberegningssagen handler om rimelighed og uforudsigelighed – altså politik. Selvfølgelig skal firmabilister betale en retvisende skat – problemet er bare at den er komplet uforudsigelig. Hvem ville acceptere at købe et hus og få at vide, at først om et år afgør Skat, om du skal betale 2000 kr. mere i ejendomsskat om måneden?,” siger Michael Krag-Svendsen.

Er der udsigt til, at den nye regering ændrer på reglen om genberegning?

“Det sker næppe før, der kommer to torsdage i en uge. Der var bred opbakning til lovforslaget i 2019, og politikerne var advaret om konsekvenserne af både arbejdsgivere, bilbranchen og os. Reglerne er jo ikke ulovlige, de er bare dybt urimelige set med borgernes øjne. Både S og V (som er gået i regering med Moderaterne, red.) stemte begge for genberegningsreglerne, så det er op ad bakke. Når det er sagt, så vi håber da, at deres vilje til at se på ting med helt friske øjne også kunne indbefatte at afbureaukratisere og lade bilens listepris ved bestillingen være styrende for firmabilsbeskatningen.”

Skatten er ukendt

Michael Kragh-Svendsen peger på, at det retssikkerhedsmæssigt er dybt angribeligt, at der ikke findes en mulighed for at klage eller anke en genberegning, men kun mulighed for at påtale over for leasingselskabet, hvis de har begået regnefejl eller sammenlignet med en forkert udstyrsmodel, så de kan se på sagen igen.

“Lang leveringstids har været en anden ubehagelig joker i spillet om firmabilskatten, fordi priserne på brugtvognsmarkedet – der styrer genberegningen – er eksploderet de senere år og har gjort det komplet uforudsigeligt af være firmabilist.”

Hvordan harmonerer reglen om genberegning med lovgivers ønske om at beskatte borgere efter et retfærdighedsprincip?

“På hvilke andre områder ville politikere og borgere acceptere, at man ikke på forhånd ved, hvor meget man skal betale i skat? Jeg spørger bare …”.