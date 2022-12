KÆMPE skattesmæk til helt almindelige danskere: "Det er grotesk"

Da vores læsere med hver deres BMW i4 skulle have vurderet deres biler efter fire måneder, var der kun to BMW i4 til salg som brugte i Danmark – og de var dyre! Der var så lang leveringstid på modellen, at køberne var villige til at betale kassen.

Det trak leasingselskabernes vurdering af firmabilerne op over 800.000 kr. – som de to læsere skal betale skat af.

Derfor stiger firmabilskatten

“Det er en elbil, som regeringen jo gerne vil have, vi kører i, og derfor fik jeg et chok, da skatten efter kort tid steg med 207.000 kr.,” siger Jeppe Rimmen, der har en eldrevet BMW i4 som firmabil.

“Mod alle ods fik jeg vores leasingselskab til at indse, at de havde lavet fejl. Derefter “slap” jeg med en stigning på “kun” 77.000 kr., hvilket fortsat er over listeprisen på min bil. Så jeg er nu beskattet i tre år af en bil til over listeprisen,” konstaterer han.

Så heldig har en anden BMW i4-bruger, hvis navn og identitet er redaktionen bekendt, ikke været. Han bestilte en BMW i4 M50 i november 2021 til en beskatningsværdi af 590.000 kr. Han fik bilen i juli 2022, og den blev genberegnet i oktober til intet mindre end 810.000 kr.

Bilen er en standard i4 M50 Charged med metallak og intet andet udstyr, og brugeren hænger nu på den ekstreme skatteansættelse i tre år. Han vil dog tage fat i sit leasingselskab efter at have hørt om Jeppe Rimmens eksempel.